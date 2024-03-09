اتغيرت حياتها في 20 يوما.. كيف أثر اختفاء الزوج على صبا مبارك بمسلسل لحظة غضب؟

في ظروف غامضة يختفي الزوج، وتبدأ رحلة «يمنى» التي تجسده الفنانة صبا مبارك في البحث عن حبيبها، وتمر بظروف صعبة، لتروي خلال البرومو الرسمي لمسلسل لحظة غضب، الذي نشرته منصة «Watch It»، كيف كان زوجها حنونا، وكيف تغيرت حياتها في 20 يوما بدونه، إذ تعيش أياما قاسية وهي تبحث عن زوجها، قبل أن تحير المنصة متابعيها في التوصل لشخصيته، بعد نشر صورة داكنة لشخص غير معروف، وبدأ الجمهور تخمين شخصية «شريف» والاهتمام بحالة زوجته.

كيف تغيرت حياة صبا مبارك في غياب زوجها؟

بعد إعلان منصة «Watch It» عن شخص غامض من المفترض أن يكون «شريف» زوج صبا مبارك المختفي في مسلسل لحظة غضب، كانت قناة «on»، قد التقت بالفنانة التي تحدثت عن تفاصيل دور «يمنى» في المسلسل، وتأثير غياب الزوج، قائلة:«شريف كان بيعملي حاجات حلوة، وأنا كمان مكانش عندي طلبات كتير، غير تسلم إيدك بعد الأكل، شكلك حلو أوي النهاردة قبل الأكل».

وأضافت «صبا»: «شخصية يمنى بتعمل حاجات كتير، وست بتتغير حياتها في 20 يوم، وبتبقى بطلة في حياتها، ومسؤولة عن حياتها»، وتتعرض «يمنى» خلال أحداث المسلسل إلى اضطرابات نفسية وعصبية، تأثرا بغياب زوجها.

من هو زوج صبا مبارك في لحظة غضب؟

ومنذ إعلان برومو مسلسل لحظة غضب لم تفصح «Watch It» عن النجم الغامض الذي يؤدي دور زوج صباح مبارك، مكتفية بأن اسمه خلال الأحداث «شريف»، لكن منذ ساعات قليلة أعلنت المنصة عن شخص غامض بصورة داكنة، وتداول رواد موقع التواصل صورته مع التعليقات تحاول الكشف عن هويته.

مسلسل لحظة غضب تدور أحداثهُ عن سيدة يختفي زوجها في ظروف غامضة وتبحث عنه بمساعده أصدقائهم بكل الطرق الممكنة، ويخمن الجمهور في التعليقات أنه أحد هؤلاء: آسر ياسين، محمد فراج، أحمد خالد صالح، أحمد داود، وتوقع كثيرون أن يكون ياسين أو فراج.