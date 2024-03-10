بعد مسلسل لحظة غضب.. هل تؤمن الممثلة سارة عبدالرحمن بفتح المندل والسحر؟

تجسّد الفنانة سارة عبدالرحمن ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب الذي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 شخصية فتاة مهووسة بالسحر والشعوذة وفتح المندل.

هل فتحت سارة عبدالرحمن المندل في الحقيقة؟

ولكن هل تؤمن الفنانة سارة عبدالرحمن في حياتها بهذه الأشياء وفتحت المندل من قبل؟ هذا كشفته من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إذ قالت «انا أؤمن بربنا سبحانه وتعالى وعارفة ان فيه سحر والحاجات دي، وبخاف أوي بجد، وبدعي ربنا دايما يحفظنا من الحاجات دي».

وتابعت سارة عبدالرحمن حديثها عن المندل قائلة: «عمري ما فتحت المندل، اللهم احفظنا بجد بقى، مش بحب أتكلم أبدا في الحاجات دي، أنا قلقانة إن الدور دا بقى يخلى الناس تقعد تبعتلي حاجات ليها علاقة بالموضوع دا».

يُذكر أنَّ مسلسل لحظة غضب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبدالرحمن وناردين فرج ومحمد عبدالرحمن وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.