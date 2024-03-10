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دراما المتحدة

مصطفى شعبان يتصدر التريند بعد عرض حلقة كواليس مسلسل المعلم

كتب:

أميرة عزالدين
03:42 م | الأحد 10 مارس 2024
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

تصدر الفنان مصطفى شعبان تريند موقع «إكس» بعد عرض حلقة كواليس مسلسل المعلم، ضمن برنامج «واحد من الناس» للإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

مسلسل المعلم يتصدر التريند قبل عرضه

وحظيت الحلقة بإشادة واسعة من قبل المتابعين، خاصة وأنها المرة الأولى التي يجرى فيها الكشف عن كواليس المسلسل، والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024.

وتنوعت تعليقات المتابعين بين الإشادة بتنوع الممثلين المشاركين في المسلسل والديكور، فضلا عن أغنية مسلسل المعلم، والتي جاءت بصوت نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، بالإضافة إلى الحوار القوي للدكتور عمرو الليثي.

أبطال مسلسل المعلم بطولة مصطفي شعبان

ويشارك في مسلسل المعلم كوكبة من الفنانين في مقدمتهم أحمد فؤاد سليم، وسارة نور، محمد العمروسي، ومحمود الليثي، وهاجر أحمد، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، وعبدالعزيز مخيون، وانتصار.

قنوات عرض مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان

مسلسل المعلم من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات الحياة، وقناة dmc، بالإضافة إلى منصة WATCH IT.

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