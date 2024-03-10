تعاملت مع نماذج حقيقية.. غادة عبد الرازق تكشف كواليس تصوير صيد العقارب

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، تفاصيل شخصيتها التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024، وتجسد فيه دور سيدة تعمل في صيد العقارب واستخلاص السم منها، ثم تصدرها إلى الخارج، وذلك وفقًا لتفاصيل الشخصية، التي رسم ملامحها الكاتب باهر دويدار.

مسلسل صيد العقارب

وقالت «عبد الرازق» في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، إنها سعيدة بعودتها إلى الدراما الاجتماعية من خلال المسلسل خاصة أنها كانت بعيدة عن تلك النوعية من الأعمال الفترة الماضية: «كنت أرغب في تقديم عمل قريب من المال والبنون أو ليالي الحلمية، فلا يعمد المسلسل على بطل بعينه ولكنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم يعود بنا إلى نوع افتقده من الدراما».

مسلسل صيد العقارب يعيدنا إلى دراما المال والبنون وليالي الحلمية

وكشفت غادة عبد الرازق، أنها تعاملت مع عقارب حقيقية خلال تصوير مسلسل صيد العقارب، ولكنها لم تشعر بالخوف سوى في اليوم الأول، وخضعت بعد ذلك إلى تدريب مع أحد المتخصصين في التعامل مع العقارب، وعلّمها الطريقة الصحية لحملها واستخلاص السم منها، وبالفعل وجدت نفسها قادرة على القيام بذلك بمفردها بعد 10 دقائق في المشاهد: «في أحد المشاهد سقط مني العقرب على الأرض، وعدت إلى حمله مرة أخرى».