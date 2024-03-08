لقطات من كواليس تسجيل تتر «صيد العقارب» لـ غادة عبدالرازق

نشرت شركة «فينومينا» للإنتاج الفني عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، لقطات من كواليس تسجيل تتر مسلسل «صيد العقارب» الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2024.

تتر مسلسل صيد العقار بتوقيع نوال الكويتية

وحملت أغنية تتر مسلسل صيد العقارب اسم «كنا واحد» وهي من غناء الفنانة نوال الكويتية، وألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وينافس مسلسل "صيد العقارب" بقوة خلال دراما رمضان 2024، ويأتي في 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في المسلسل كوكبة من النجوم في مقدمتهم رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة «فينومينا» للإنتاج الفني.