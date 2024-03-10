«كل سنة ومصر وشعبها بألف خير».. نجوم الفن يهنئون الجمهور بشهر رمضان المبارك

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم عبر حساباتهم بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بحلول شهر رمضان المبارك.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الفنانين المهنئين بقدوم شهر رمضان المبارك:

هنأ وليد توفيق جمهوره بشهر رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية من كل مكروه.

ونشر أحمد فتحي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بوستر شخصيته التي يجسدها في مسلسل جودر مهنئا جمهوره بشهر رمضان قائلا: كل سنة وإنتوا طيبين ورمضان كريم.

وهنأ حسن أبو الروس جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: رمضان كريم عليكم يا روح القلب، كل سنة وإنتم طيبين وبخير .

كما هنأت ميريهان حسين جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: رمضان كريم، كل سنة وإنتو طيبين ربنا يجعله شهر بركة وخير واستجابة دعوات، تقبل الله منا ومنكم.

وحرصت الفنانة سوسن بدر على تهنئة جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: ربنا يديم علينا نعمة المحبة.. كل سنة ومصر وشعبها بألف خير.