«البحوث الفلكية»: غدا أول أيام شهر رمضان 2024

أعن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدا الإثنين الموافق 11 مارس الجاري، سيكون أول أيام شهر رمضان 2024، وذلك بعد ثبوت تحري رؤية هلال شهر رمضان 2024، عبر عدد من المراصد المنتشرة للمعهد بمختلف المحافظات، على أن يكون اليوم الموافق الأحد 10 مارس هو المتمم لشهر شعبان 2024 وتكون عدد أيام شهر شعبان 29 يوما.

عدد أيام شهر رمضان 2024

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية وفقاً لتقرير صادر عنه، أن عدد أيام شهر رمضان 2024 ستكون 30 يوماً كاملة، وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، لافتا إلى أن الراي النهائي للموعد يرجع لدار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن نتيجة رؤية الهلال تم ثبوتها في عدد من المراصد المنتشرة بمختلف المحافظات الحدودية والمراصد أعلى قمم جبال سانت كاترين والقطامية والوادي الجديد وأسوان والعوينات وجبال عتاقة، لافتا إلى أن رؤية الهلال تم تحريها بعد غروب شمس اليوم الموافق 10 مارس الجاري 2024.