8 طرق لمعرفة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024.. الإفتاء توضح

3 أيام فقط تفصلنا على بداية شهر رمضان المبارك 2024، الذي ينتظره جميع المسلمين حول العالم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد بداية الشهر بالتحديد يوم 29 شعبان، في احتفالية تنظمها دار الإفتاء المصرية.

دار الإفتاء حددت 8 طرق من أجل معرفة نتيجة استطلاع هلال الشهر الكريم، من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهي:

1. البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية

2. حساب دار الإفتاء المصرية على منصة إكس

3. حساب دار الإفتاء المصرية على تطبيق إنستجرام

4. قناة التليجرام الخاصة بدار الإفتاء المصرية

5. قناة دار الإفتاء المصرية على تطبيق الواتس آب

6. جروب دار الإفتاء المصرية على الفيسبوك

7. حساب دار الإفتاء المصرية على منصة تيك توك

8. البث المباشر عبر التليفزيون المصري

موعد استطلاع شهر رمضان المبارك 2024

كانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، قالت فيه أن موعد استطلاع الهلال سيحدد من خلال عدة لجان شرعية في جميع محافظات مصر، وإعلان النتيجة ستكون في بث مباشر على التليفزيون المصري، بالإضافة إلى الرسمية لدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا.

كيفية معرفة موعد شهر رمضان

دار الإفتاء قالت أيضًا أنها تعتمد على الرؤية البصرية، بالإضافة للأخذ بالحسابات الفلكية، والتي تحدد التوقيت والمكان المناسب لنزول القمر، واستشهدت دار الإفتاء بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي يقول: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».