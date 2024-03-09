دول استطلعت هلال شهر رمضان 2024.. هل تمت رؤيته؟

حالة من الترقب يعيشها المسلمون حول العالم، خاصة بعدما أعلنت بعض الدول الإسلامية استحالة وتعذر رؤية الهلال يوم الأحد، وهو ما يمكن أن يتسبب في اختلاف موعد بداية صيام شهر رمضان بين الدول الإسلامية وبعضها، ليكون بداية الشهر المبارك إما يوم الاثنين المقبل أو الثلاثاء المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي «المشروع الإسلامي لرصد الأهلة»، فإنّ غدًا الأحد، هو موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك في غالبية الدول الإسلامية، إلا أنّ هناك بعض الدول الإسلامية استطلعت بالفعل هلال نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان أمس الجمعة واليوم السبت، واختلفت الرؤية من دولة لأخرى.

نتائج تحري هلال شهر رمضان

استطلعت عدد من الدول، هلال شهر رمضان أمس الجمعة، منها:

الإمارات

كان وقت رصد الهلال قبل شروق الشمس، ولم تتم رؤية الهلال، إذ أشار عضو المشروع السيد عبد الرحمن البستكي 1441 من مدينة الإمارات في محافظة دبي، في بيان، إلى أن السماء كات غائمة بشكل كلي، ما جعل الحالة الجوية مغبرة بشكل كبير وتكوّن الضباب الكثيف، ولم يتم رؤية الهلال بالعين المجردة، ولم يتم تحري الهلال بالمنظار أو بالمرقب أو باستخدام الكاميرا.

فلسطين

وقت الرصد في فلسطين كان قبل شروق الشمس، وتمت رؤية الهلال، إذ أشار عضو المشروع السيد محمود عبد الجواد، من مدينة ديربلوط في محافظة سلفيت، في بيان، إلى أنّ السماء كات غائمة جزئيًا إلا أنّ الحالة الجوية كانت صافية وتمكنوا من رؤية الهلال بالعين المجردة، إلا أنّه لم يتم تحري الهلال بالمنظار أو بالمرقب أو باستخدام الكاميرا.

أما الدول التي استطلعت هلال شهر رمضان اليوم السبت، هي:

الإمارات

وحرصت الإمارات على رصد الهلال مرة أخرى قبل شروق الشمس، ولم تتم رؤية الهلال أيضًا، بسبب نفس الظروف الجوية التي منعت رؤية الهلال في المرة الأولى.

البحرين

أما البحرين فكان وقت الرصد بعد شروق الشمس، وتم تصوير الهلال، إذ يقول عضو المشروع المهندس علي مجيد الحجري من مدينة عيسى في محافظة الجنوبية، في بيانن، إنّ السماء كانت غائمة جزئيًا والحالة الجوية كانت صافية ولم يتم تحري الهلال بالعين المجردة أو بالمنظار أو بالمرقب أو باستخدام الكاميرا.

الجزائر

كان وقت الرصد قبل شروق الشمس ولم تتم رؤية الهلال، إذ أشار عضو المشروع السيد عمارة بن محمد الجباري قرح من مدينة الرباح في محافظة الوادي، في بيان، إلى أنّ السماء كانت غائمة جزئيا والحالة الجوية كانت مغبرة أو ضباب، ولم تتم رؤية الهلال بالعين المجردة، بسبب الغبار المتراكم في الأفق الشرقي، ولم تتم رؤية الهلال بالمنظار أو بالمرقب أو باستخدام الكاميرا.

اليمن

وقت الرصد كان قبل شروق الشمس، وتمت الرؤية من قبل آخرين، إذ قال عضو المشروع السيد عبدالله غيثان من مدينة جعيمة في محافظة حضرموت، في بيان، إنّ السماء كانت غائمة جزئيا والحالة الجوية كانت مغبرة وتمت رؤية الهلال بالعين المجردة ولم يتم تحري الهلال بالمنظار أو بالمرقب أو باستخدام الكاميرا.

فلسطين

وكان وقت الرصد قبل شروق الشمس ولم تتم رؤية هلال شهر رمضان، إذ قال عضو المشروع السيد محمود عبد الجواد من مدينة دير بلوط في محافظة سلفيت، في بيان، إنّ السماء كانت غائمة جزئيا والحالة الجوية كانت مغبرة ولم تتم رؤية الهلال بالعين المجردة ولم يتم تحري الهلال بالمنظار أو بالمرقب أو باستخدام الكاميرا.