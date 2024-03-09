السعودية تحدد موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024

أعلنت المحكمة العليا في السعودية دعوة جميع المسلمين في العالم إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان 2024 مساء غد الأحد الموافق 10 من شهر مارس حسب التقويم الميلادي.

السعودية تتحرى رؤية هلال شهر رمضان 2024

وطلبت المحكمة من عموم المسلمين في جميع أنحاء العالم تحري رؤية هلال شهر رمضان 2024 سواء بالعين المجردة أو بالمناظر ومن يراه بالعين المجردة فعليه أن يبلغ أقرب محكمة إليه ويسجل شهادته إليه أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة بحسب ما ذكرته وكالة «واس».

وأعربت المحكمة العليا في السعودية عن أملها في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بأمر رؤية هلال شهر رمضان 2024 بأن ينضم إلى اللجان في المشكّلة في المناطق لهاذا الغرض.

السعودية تحتفل باستقبال شهر رمضان

ويستقبل المواطنون في المملكة العربية السعودية شهر رمضان المبارك بالعديد من مظاهر الاحتفال المختلفة، فيتم توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال والكبار في الشوارع، ويبدأ المواطنون بمختلف المراحل العمرية بتركيب الزينة الرمضانية في المساجد والمنازل، بالإضافة إلى عقد حلقات الذكر وقراءة القرآن الكريم.