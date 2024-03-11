بكوب دقيق واحد.. اعرفي طريقة عمل بونبوناية الكنافة

تعد الكنافة من أشهر الحلوى التي يحبها المصريون، ودائمًا ما تكون حاضرة على السفرة في رمضان، لطعمها اللذيذ والمميز وسهولة إعدادها، ودائمًا ما تريد السيدات عملها بالمنزل بوصفات مختلفة، بينها طريقة عمل بونبوناية الكنافة، إذ تتميز بشكلها المحبب وطعمها اللذيذ.

طريقة عمل بونبوناية الكنافة

طريقة عمل الكنافة بطريقة مختلفة، بحسب موقع «daily medical»، لتقدميها لأسرتك وأطفالك:

للعجينة

كوب إلا ربع ماء دافئ.

ملعقتان زيت نباتي.

نصف ملعقة سمنة.

ملعقة سكر.

كوبان من الدقيق الأبيض.

125 جرام فانيليا.

ملعقتان من دقيق البسبوسة.

رشة ملح.

للكنافة

نصف كيلو كنافة.

3 ملاعق كبيرة نشا.

نصف كوب قشطة.

سمن.

كوبان لبن.

طريقة التحضير

اعجني المكونات جيدًا.

ضيفي الماء تدريجيًا.

اعجني العجينة حتى تصبح يابسة: «مش بتلزق تبقى ناعمة».

ضيفي دقيق البسبوسة لإضافة قرمشة مميزة.

اتركيها 7 دقائق لتكون جاهزة.

اقسميها لنصفين واتركيها لمدة ربع ساعة.

غطيها بالاسترتش واتركيها ربع ساعة.

افردي العجينة ولا تتركي بها أي تعرجات.

قطعيها متساوية.

حضري الكنافة بخلط المكونات ووضعها في الفرن على درحة حرارة 180 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

احشيها بملعقة من الكنافة والمكسرات المجروشة.

اغلقي الأطراف بالدقيق.

اغلقيها من الجوانب وستصبح على شكل البونبوناية.

اقليها في زيت ساخن.

طريقة عمل الكنافة

المقادير:

نصف كيلو كنافة.

كوب سمن.

ربع كوب سكر.

مكسرات.

جوز هند.

زبيب.

مقادير الشربات:

3 أكواب من السكر.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمون.

ملعقة عسل.

فانيليا.

طريقة التحضير