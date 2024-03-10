«البحوث الفلكية»: زلزال بقوة 4.7 ريختر على بعد 520 كيلو مترا شمال رشيد

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه رابح، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، يوم الأحد الموافق 10/03/2024 هزة أرضية في غرب تركيا على بعد 520 كيلومتر شمال رشيد، وكانت بياناتها حيث وقت الحدوث 03:55:58 مساءً، بالتوقيت المحلي، والقوة: 4.77 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 36.06 شمالا، وخط الطول 30.04 شرقا، والعمق:16.07 كم.

وأكد المعهد، أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.