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دراما المتحدة

«البحوث الفلكية»: زلزال بقوة 4.7 ريختر على بعد 520 كيلو مترا شمال رشيد

كتب:

أحمد أبوضيف
05:37 م | الأحد 10 مارس 2024
مقياس زلازل

مقياس زلازل

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه رابح، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، يوم الأحد الموافق 10/03/2024 هزة أرضية في غرب تركيا على بعد 520 كيلومتر شمال رشيد، وكانت بياناتها حيث وقت الحدوث 03:55:58 مساءً، بالتوقيت المحلي، والقوة: 4.77 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 36.06 شمالا، وخط الطول 30.04 شرقا، والعمق:16.07 كم.

وأكد المعهد، أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.