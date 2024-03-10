هاني تمام عبر قناة «الناس»: رمضان شهر البركات والنفحات والخيرات من الله

تقدم الدكتور هاني تمام، الأستاذ بجامعة الأزهر، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

آيات من الذكر الحكيم بمناسبة شهر رمضان

واستهل تهنئته بآيات من القرآن الكريم: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ».

وقال «تمام»، خلال لقائه على قناة الناس: «كل عام وحضراتكم طيبين، والعالم بألف خير وصحة وعافية بقدوم هذا الشهر الكريم والمبارك، والضيف العزيز على قلوبنا».

رمضان هو شهر البركات والنفحات

وأضاف، أن شهر رمضان هو شهر البركات والنفحات والخيرات من الله سبحان الله على خلقه، ويعد شهر القدوم والإقبال على الله عز وجل.

واختتم كلمته، قائلا: «كل عام وحضراتكم بخير وكل عام وحضراتكم في وصل وقرب من الله عز وجل، كل عام وبلغنا في أمن وأمان وسلم وسلام، كل عام وربنا يحفظ مصرنا وجيشنا وشرطتنا ويحفظنا كلنا من كل مكروه وسوء».