«الإفتاء» تعلن الانتهاء من استعدادات حفل رؤية هلال شهر رمضان المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل، الانتهاء من الاستعدادات لحفل رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

استطلاع رؤية هلال شهر رمضان

أوضحت «الإفتاء»، أن استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، اليوم الأحد 29 شعبان، عقب صلاة المغرب في السادسة والنصف مساءً، لافتة إلى أن إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وموعد بدايته، سيذاع على التليفزيون المصري في بث مباشر، وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «فيسبوك».

أول يوم رمضان

أشارت الدار، إلى أنَّ أولى ليالي رمضان تبدأ بعد غروب شمس اليوم الأخير من شهر شعبان، لافتة إلى أنَّه يجري استطلاع رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان بعد غروب الشمس، فإذا تحققت لديها رؤية الهلال، يكون اليوم التالي هو غزة شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنَّه في حالة عدم ثبوت رؤية الهلال، يكون اليوم التالي لاستطلاع الرؤية هو المتمم لشهر شعبان.