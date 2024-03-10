العراق يعلن غدا أول أيام رمضان.. والبحرين الثلاثاء

أعلنت دولة العراق أن غدا الإثنين 11 مارس هو أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك، وسيكون أيضا نفس الأمر في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، فيما سيكون في سلطنة عمان يوم الثلاثاء 12 مارس.

فيما أعلنت دولة البحرين أن بعد غد الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك، وفق مركز الفلك الدولي.

بعض الدول رمضان فيها الثلاثاء

فيما سلطنة بروناي وماليزيا وأستراليا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك وأن غدا الإثنين هو المتمم لشهر رمضان الكريم.

رمضان في بعض الدول الخليج

كشفت 4 دول من دول مجلس التعاون الخليجي عن موعد شهر رمضان الكريم فيها حيث سيكون أول أيام الشهر الكريم غدا في بعض الدول وهي السعودية والإمارات وقطر وبعضها سيكون الثلاثاء المقبل مثل سلطنة عمان.