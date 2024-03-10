سلطنة بروناي تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي رؤية هلال شهر رمضان اليوم، وأعلنت سلطنة برناوي، أن غدًا هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت سلطنة برناوي، الدولة الواقعة على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا، إن أول يوم من شهر رمضان الفضيل سيكون غدًا، بحسب ما ذكرته القناة التلفزيونية الرسمية «RTB».

سلطنة بروناي تعلن أن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة pic.twitter.com/eJrz1tOJUR — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

ومن المقرر أن تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر رمضان اليوم، ومن المحتمل أن يبدأ عدد كبير من الدول الصيام غدًا الاثنين الموافق 11 مارس، حيث سيكون اليوم هو المتمم لشهر شعبان.

أستراليا تعلن موعد رمضان 2024

وفي وقت سابق، أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي أن يوم غد الاثنين سيكون المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبعد متابعة المراصد الفلكية، أكد الدكتور إبراهيم أبو محمد، مفتي أستراليا، أنه تم التحقق من أن غروب شمس يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 في سيدني سيكون في تمام الساعة 7:19 مساءً.

وفي نفس اليوم، سيغرب قمر شهر شعبان في سيدني الساعة 7:23 مساءً، أما في ولاية بيرث، سيكون غروب الشمس الساعة 6:40 مساءً، وسيغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 6:46 مساءً، وبناءً على ذلك، لن يكون الوقت كافيًا لرؤية الهلال.