باحث فلكي يكشف طرق استطلاع هلال شهر رمضان (فيديو)

أكد الدكتور محمد شعبان، باحث مساعد بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يتم حساب الشهور طبقًا لدوران الأرض والقمر حول الشمس، منوهًا بأن القمر هو الجسم الوحيد التابع للأرض ومُتشكل في نفس تشكل الأرض وتمثل كتلة القمر 1.2% من كتلة الأرض.

القمر «جسم معتم» ويعكس أشعة الشمس

ونوه خلال مقابلة له مع قناة «الناس»، بأنه القمر «جسم معتم» ويعكس أشعة الشمس للأرض نتيجة دوران الأرض والقمر حول الشمس يتغير مواقع جميع الأجسام، ويعتمد شكل القمر على كمية الأشعة الساقطة عليه، مشددًا على أن القمر يدور حول الأرض دورة تتجدد كل 29.5 يوم تقريبًا، ويكون خلال هذه الدورة عدد من أطوار القمر وهي المراحل التي يتغير فيها شكل القمر المرئي من المحاق مرورًا بالبدر حتى يصل للهلال.

وأشار إلى أن يبدأ القمر بالمحاق، ومن ثم يتحرك في دورانه حتى يصل لمرحلة الهلال ويزيد الإضاءة تدريجيًا حتى يتغير المواقع ويكون بدر، متابعًا: «لدينا أكبر تليسكوب فى العالم، وبعد صلاة صلاة المغرب نستطلع شهر رمضان، اعتمادا على ظهور الهلال بعد غروب الشمس، والمعهد القومي للبحوث الفلكية، لديه 16 لجنة تغطي كل الجمهورية، ويتم استطلاع الهلال».