أمين الفتوى: دور الحسابات الفلكية مساعد في رؤية هلال رمضان

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تفاصيل استطلاع شهر رمضان، موضحًا أن رؤية هلال شهر رمضان تعني استطلاع الهلال وهو أن يظل باقيًا في السماء بعد غروب الشمس، مشددًا على أنه في حال ثبوت رؤية الهلال يتم الحكم بأن غدًا أول أيام شهر رمضان، وفي حالة عدم ثبوت رؤية الهلال يكون غدًا المتتم لشهر شعبان.

رؤية هلال رمضان

وأوضح «وسام»، خلال لقائة عبر شاشة «الناس»، أنه تم أخذ الحكم الشرعي بشأن رؤية هلال رمضان من قول النبي محمد «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وقال في حديث آخر، «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه»، مشددًا على أنه يتم استطلاع الهلال في كل شهر عربي وليس رمضان فقط.

ونوه بأن الحسابات الفلكية في رؤية هلال رمضان هو دور مساعد فقط، مشددًا على أن الفلك يوضح فقط إمكانية رؤية الهلال من عدمه، مؤكدًا أن في حالة نفي الحسابات الفلكية لإمكانيات رؤية الهلال لا يتم تصديق ثبوت الهلال في هذا اليوم.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن التثبت من هلال شهر رمضان يتحقق من خلال عدة إجراءات.