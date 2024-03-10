مواعيد عرض وإعادة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

انطلقت شارة البدء للإعلان عن مواعيد عرض مسلسلات الماراثون الرمضاني 2024، والذي يضم عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية المتنوعة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بينها مواعيد عرض وإعادة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج والتي نستعرضها بالتفصيل على النحو التالي.

موعد عرض واعادة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج رمضان 2024

ينطلق موعد عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً عبر شاشة قناة الحياة، خلال الماراثون الرمضاني، ولم يتم إعلان موعد الإعادة حتى الآن على شاشتها.

قصة مسلسل صدفة رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية صدفة والتي تجسدها الفنانة ريهام حجاج من طبقة شعبية، وهي مدرسة تاريخ، وتواجه العديد من التحديات في حياتها والمشكلات، وتحاول حلها بطريقتها العفوية في إطار كوميدي، بعد أن تجد نفسها محاصرة ومطاردة مع سر كبير تكشف عنه الأحداث، وتعيش قصة حب خلال تلك الصراعات التي تعيشها.

أبطال مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، رشدي الشامي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، نور إيهاب وآخرين من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، كما يعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.