رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

تظهر الفنانة ريهام حجاج، في موسم دراما رمضان 2024، بشكل مختلف تماما عن أدوراها السابقة، من خلال مسلسل صدفة، المقرر عرضه في 30 حلقة، إذ تدور أحداثه داخل مدرسة انترناشونال، وذلك فى إطار كوميدي إجتماعي، ويسلط الضوء على تربية الشباب في سن المراهقة، وتعامل الآباء معهم.

تفاصيل شخصية ريهام حجاج بمسلسل صدفة

تجسد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل شخصية «صدفة»، مدرسة التاريخ، وتلتقي بـ فؤاد مهران صاحب سلسلة صالونات منتشرة، عن طريق الصدفة في أحد الأيام وهو يلعب مع صديقه في ناد رياضي، وبعد سقوط الكرة من يد صديقه، تلتقطها وتسلمها لفؤاد وتخبره بشيء خطير وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر غير زوجها، لتشتعل الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة المسلسل خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة فانتدج.