بعد جعفر العمدة.. عصام السقا يعود مجددا بدور الصاحب الجدع في مسلسل صدفة

عُرف بالصاحب الجدع والأمين، أصبح حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجسيد شخصية «نعيم» في مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، الذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، إنه الفنان عصام السقا، ولكن رغم ذلك إلا أنه لم يكتفِ بتجسيد هذه الشخصية، وعاد مجددا في الموسم الرمضاني الحالي بتجسيد الشخصية الجدعة من خلال مسلسل «صدفة» الذي يعرض على شاشات الشركة المتحدة.

دور عصام السقا في مسلسل صدفة

يجسد الفنان عصام السقا في مسلسل صدفة شخصية شاب يعمل مهندسا وتربطه علاقة قوية بـ«صدفة»، الدور الذي تجسده الفنانة ريهام حجاج ويقف بجانبها في أزماتها، كما أنها يدخل في مشكلات مع أهله بسبب الميراث.

كما جسَّد «السقا» دور الصاحب الجدع في فيلم الإسكندراني، حيث يؤدي دور شخصية «زكي» وهو الصديق الوفي لـ بكر «أحمد العوضي»، حيث يقف في ظهره ويدعمه وقت الشدة، حيث إن الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وغيرهم من الفنانين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة من بطولة الفنانة ريهام حجاج وهي تقوم بدور معلمة التاريخ «ميس صدفة» وهي فتاة من طبقة متوسطة وشعبية، حيث يشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم خالد الصاوي وسلوى خطاب وميار الغيطي وعصام السقا ورشدي الشامي ورحاب الجمل وفراس سعيد، تامر يسري ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.