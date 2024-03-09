الضرب بالشبشب يؤثر على نفسية الأطفال.. أشهر عادة للأم المصرية في مسلسل صدفة

تشارك الفنانة رحاب الجمل في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل صدفة، الذي تؤدي به دور «حنين»، وهي أم تستخدم الشبشب في ضرب أبنائها الصغار كلما ضاق بها الأمر، وبعيدًا عن الأجواء الكوميدية التي يشهدها المسلسل، إلا أن ضرب الأطفال بشكل عام، لا سيما بهذه الطريقة يؤثر على صحتهم النفسية.

رحاب الجمل تروج لمسلسل صدفة

روجت الفنانة رحاب الجمل لمسلسل صدفة الذي تشارك به في السباق الرمضاني هذا العام من خلال ظهورها في مقطع فيديو بتقنية الـ«REEL» نشرته الصفحة الرسمية لقناة «الحياة» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنها تجسد في المسلسل شخصية «حنين»، والتي تشبه شخصيتها الحقيقية في كونها تضرب ابنها بالحذاء: «حنين بتجري ورا ابنها بالشبشب، أنا مبعملش كده بس بحب ألعبها أنا وابني».

وعلى خلفية شخصية «حنين» التي تؤديها الفنانة رحاب الجمل في مسلسل صدفة، والتي تستخدم الضرب بالحذاء في عقاب أطفالها، يمكن الإشارة إلى أن هذه العادة تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للطفل، وهو ما أوضحه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ«الوطن».

التأثيرات السلبية لضرب الطفل بالحذاء

وتتمثل التأثيرات السلبية لهذه العادة في إصابة الطفل باضطرابات نفسية كالاكتئاب، الخرس اختياري، التبول اللاإرادي، والتعرُّض لكوابيس وأحلام مزعجة، إلى جانب فقدان الطفل لثقته بنفسه وتقديره لذاته، وأيضًا إصابته بتبلد حسي وإحباط وخوف وحزن وقهر، بحسب «هندي».

وبحسب البرومو الدعائي لمسلسل صدفة الذي نشرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، فإن المسلسل يأتي بخلطة كوميدية مميزة، تشرف عليها الفنانة ريهام حجاج.

أحداث مسلسل صدفة

وتدور أحداث مسلسل صدفة في إطار كوميدي حول فتاة تحمل اسم «صدفة عجيبة»، تعمل ميس داخل إحدى المدارس، واعتمدت «لوك» مختلف، ليكشف عن طبيعة شخصيتها باعتبارها فتاة شعبية من طبقة متوسطة، ويشارك في العمل عدد من النجوم الكبار، أبرزهم خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب وغيرهم، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.