قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج.. «أزمة» أستاذة تاريخ

مجموعة من المراهقين والصغار داخل مدرسة دولية يعملون على إثارة المشكلات وتواجههم تحديات وأزمات تقلب حياة الجميع رأسا على عقب، حتى تقرر مدرسة مادة التاريخ التدخل بطريقتها العفوية وحل المشكلات، بهذه الطريقة تدور قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024 الذي ينطلق خلال ساعات.

وتأتي قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تجسد شخصية فتاة من طبقة شعبية تدرّس مادة التاريخ داخل إحدى المدارس، ويضعها القدر أمام أحد كبار رجال الأعمال ويدعى فؤاد مهران ويجسد دوره خالد الصاوي.

قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

وفي إطار مشاكل الصغار في المدرسة، تجد الأستاذة صدفة نفسها أمام سر كبير، وهناك من يطاردها، وفي الوقت ذاته تعيش قصة حب مع شاب، ومع تصاعد الأحداث هل تستطيع الصمود أمام سيطرة فؤاد مهران ورجاله؟.

أبطال المسلسل

مسلسل صدفة يعرض على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it الإلكترونية، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، سلوى خطاب، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، نور إيهاب، سليم الترك.