مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8.. بطولة أحمد مكي في رمضان 2024

ينطلق المارثون الرمضاني 2024 خلال ساعات ومن أبرز الأعمال الدرامية، التي ينتظرها الجمهور كل عام المسلسل الكوميدي الكبير أوي 8، بطولة أحمد مكي.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8

أعلنت قناة on الفضائية عرض أولى حلقات الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، غدا الاثنين، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في تمام الـ3 فجرًا، و يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وتدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 في إطار كوميدي من خلال العديد من المغامرات للأشقاء الثلاثة الكبير أوي وحزلقرم وجوني.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وعدد آخر من الفنانين كما يضم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي وهو من إخراج أحمد الجندي.