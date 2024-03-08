«باربي» حاضرة بمسلسل الكبير أوي 8 في دراما رمضان.. أحمد مكي بأزياء دمية

اللون الزهري كان طاغيًا ومسيطرًا على البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، والذي يقترب كثيرًا من فيلم باربي، الذي يعشقه الملايين حول العالم، لتنوع تقديمه ما بين الكرتون والأفلام الأجنبية.

تنورة وردية وسترة من نفس اللون، مع شراب مخطط بالأبيض والوردي، ظهر بها النجم أحمد مكي خلال البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8، جاء ذلك على غرار فيلم «باربي» الذي تدور أحداثه حول دمية تعيش في مدينة باربي لاند، تدعى باربي.

وحينما طردت من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي، صاحبة الزي الوردي، في مغامرة بالعالم الحقيقي، على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

مسلسل الكبير أوي 8

أحداث كوميدية واجتماعية يقدمها مسلسل الكبير أوي 8، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، إذ لاقت الأجزاء السابقة للمسلسل تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من محبي ومتابعي المسلسل.

ويتعرض الكبير أوي عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، حين يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشكلات من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

نجاح منقطع النظير حققه مسلسل الكبير أوي 8 بأجزائه المختلفة؛ إذ يقدم النجم أحمد مكي جرعة كوميدية برفقة نخبة كبيرة من النجوم هم: محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.