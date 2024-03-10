بث مباشر.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان المعظم كتب: يارا أشرف 06:45 م | الأحد 10 مارس 2024 استطلال هلال شهر رمضان تنقل «الوطن»، بثا مباشرا لدار الإفتاء أثناء استطلاع هلال شهر رمضان المعظم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 1445 اليوم.. يظهر لمدة 14 دقيقة بالقاهرة رمضان الاثنين أم الثلاثاء في مصر؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل اليوم هل الأحد أول ليالي رمضان.. دار الإفتاء تحسم الجدل مستشار مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تعمل على نشر الوسطية ومحاربة التطرف دار الإفتاء شهر رمضان بقلم يارا أشرف