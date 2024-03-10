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دراما المتحدة

بث مباشر.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان المعظم

كتب:

يارا أشرف
06:45 م | الأحد 10 مارس 2024
استطلال هلال شهر رمضان

استطلال هلال شهر رمضان

تنقل «الوطن»، بثا مباشرا لدار الإفتاء أثناء استطلاع هلال شهر رمضان المعظم.

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