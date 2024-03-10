رمضان الاثنين أم الثلاثاء في مصر؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل اليوم

تحسم دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول موعد بداية شهر رمضان 2024، وهل رمضان الاثنين أم الثلاثاء في مصر، وذلك بعد مغرب اليوم الأحد عقب استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم في السادسة والنصف مساءًا في بث مباشر ينقله التلفزيون المصري، والفنوات الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعي.

رمضان الاثنين أم الثلاثاء؟

وعقب استطلاع رؤية الهلال، تعلن دار الإفتاء هل رمضان الاثنين أم الثلاثاء، إذ ينتظر المسلمون أول ليالي رمضان 2024 وتترقبها القلوب فهو شهر الخير تتضاعف الحسنات وتُغفر الذنوب ويعتق فيه العبد من النار، فقال الله تعالي «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

متى تبدأ أول ليالي رمضان 2024؟

وبخصوص متى تبدأ أول ليالي رمضان 2024؟ فقد أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنَّ ليالي رمضان تبدأ بعد غروب شمس اليوم الأخير من شهر شعبان، لافتة إلى أنَّه يتمّ استطلاع رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان بعد غروب الشمس، فإذا تحققت لديها رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو غزة شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنَّه في حالة عدم ثبوت رؤية الهلال يكون اليوم التالي لاستطلاع الرؤية هو المتمم لشهر شعبان.

أول ليالي رمضان 2024

وفي إطار الحديث عن متى تبدأ أول ليالي رمضان 2024؟، نوهت دار الإفتاء المصرية، إلى موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024، والتي تكون غداً الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس، في الساعة السادسة والنصف، للوقوف على مدى التحقق من رؤية الهلال من عدمه، مشيرة إلى أنَّه في حالة ثبوت رؤية الهلال تبدأ أول ليالي رمضان 2024، من مغرب يوم الأحد ويكون الاثنين هو أول أيام الشهر الكريم، موضحة أنَّه في حالة عدم ثبوت رؤية الهلال لديها تبدأ أول ليالي رمضان 2024 من مغرب يوم الاثنين الموافق 11 مارس، ويكون الثلاثاء هو غرة شهر رمضان.

كيف يغتنم المسلم أول ليالي رمضان

واستمراراً للحديث عن متى تبدأ أول ليالي رمضان 2024؟ لفتت الإفتاء إلى أن صلاة التراويح تكون في الليلة الأولى من رمضان، يؤديها المسلم عقب صلاة العشاء، موضحة كيفية استقبال شهر رمضان، مستشهدة بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، مؤكدة أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، إذ بين النبي صلة الله عليه وسلم الأركان الخمس وذكر منها صوم رمضان.

وأوضحت أنَّ الصوم خصه الشرع بفضائل كثيرة، لهذا ينبغي الاستعداد لهذا الشهر بأداء الحقوق إلى أصحابها، التوبة من الذنوب، صلة الأرحام، تنقية النفس من الحقد والحسد، والتهيئة الروحية الكاملة لاستقبال أعظم أيام الله، إذا قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي: «لَوْ قِيلَ لأَهْلِ الْقُبُورِ تَمَنَّوْا لَتَمَنَّوْا يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ».

دعاء استقبال شهر رمضان

وفي سياق الحديث عن متى تبدأ أول ليالي رمضان 2024؟، أشارت دار الإفتاء إلى دعاء استقبال شهر رمضان، قائلة: «اللهم بلغنا رمضان»، لافتة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي في سننه.

الأعمال المستحبة في رمضان

وذكرت الإفتاء بعض الأعمال المستحبة في شهر رمضان، من بينها إتقان العمل، الإخلاص، التقوى، الذكر، رضا الله، طاعة الله، حسن الخلق، إفطار الصائم، صلة الرحم، بر الوالدين، العطف على اليتامى، حسن المعاملة، العطف على الفقراء، الصلاة، الصدقات، غض البصر، الصلاة على النبي، صلاة التراويح، الاستغفار وقراءة القرآن.

مكروهات الصيام

وحدد الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مكروهات الصيام، موضحاً أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الوضوء من مكروهات الصوم، بالإضافة إلى ذوق الطعام بغير حاجة، والقبلة التي تحرك شهوة الإنسان، وكذا المباشرة ودواعي الجماع هي أيضا من مكروهات الصيام، لافتًا إلى أن الشرع أعد الحجامة من مكروهات الصوم لما يترتب عليها من اضعاف الإنسان، لافتا إلى أن استعمال السواك بعد صلاة الظهر أيضا من مكروهات الصيام.