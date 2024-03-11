يهتم الأهالي بمعرفة موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 11-3-2024، وهو اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، حتى يتمكنوا من أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها والتقرب إلى الله من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والنوافل.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريًا لمحافظة المنيا، والصادرة عن قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 11-3-2024 الموافق 1 من شهر رمضان، سيكون في تمام الساعة 4:46 صباحا.

عدد ساعات الصيام في المنيا

وسيرفع رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:3 مساءً، وبهذا ستبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من شهر رمضان 13 ساعة و37 دقيقة، وستزيد مدة الصيام تدريجيا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 11-3-2024

وبعد تحديد موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 11-3-2024، الموافق الأول من شهر رمضان، يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلاة وبحسب إمساكية هيئة المساحة سيكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:7 مساءً، والعصر 3:31 مساءً، والمغرب 6:3 مساءً، والعشاء 7:19 مساءً.