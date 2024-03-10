الكشف على 1300 حالة خلال قافلة طبية في قرية 8 بمركز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1301 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية 8 بمركز المنيا، على مدار يومي 6 و7 مارس الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

الكشف الطبي على 1300 حالة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 232 حالة جراحة، 259 حالة باطنة، 431 حالة أطفال، 61 حالة أسنان، 53 حالة نساء، 39 حالة تنظيم الأسرة، 124 حالة جلدية، 102 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار إلى أنه تم إجراء 200 تحليل متنوع و7 حالات موجات صوتية و8 حالات أشعة سينية و184 كشف مبكر للضغط والسكر و13 حالة خلع أسنان وتحويل 11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 مترددا.