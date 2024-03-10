محافظ المنيا: تشكيل لجان لمتابعة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، موجها الأجهزة التنفيذية والرقابية بتفعيل غرف العمليات الخاصة بها على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة، إلى جانب التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم بالمنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

مواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة تطبيق قرار غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك بكل حزم والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية تنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والذي أصدر تعليماته بأن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يومياً الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كما شدد المحافظ على تفعيل لجان المتابعة للتأكد من الالتزام بالمواعيد، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًا أصحاب المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

صرف المساعدات للأسر الأكثر احتياجا

كما وجه المحافظ مديرية التموين بإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج، والإعلان عن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك مع التأكيد على انتظام العمل بها ومتابعتها باستمرار، والتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز بالسعر المحدد مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المجمعات الاستهلاكية والأسواق.

كما أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الغسيل الكلوي، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة وتوزيعها بشكل عادل والتأكيد على رفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بمرفق الإسعاف والوحدات التابعة بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية على المطاعم ومحلات المأكولات والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالف منها.

التوسع في المساعدات الإنسانية

كما شدد محافظ المنيا على ضرورة تعزيز دور مديرية التضامن الاجتماعي في التوسع في الأبحاث الاجتماعية وصرف المساعدات للأسر الأكثر احتياجا في هذا الشهر الكريم بالتنسيق مع عدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، مع التوسع في مجالات المساعدات المادية من جميع الجهات التي يمكنها صرف مساعدات مادية للمحتاجين لتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها.

تنظيم ندوات ثقافية ودينية في المساجد

كما كلف المحافظ مديرية الأوقاف بتنظيم ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات في المساجد وجميع المؤسسات والهيئات ومراكز الشباب، بالاستعانة بكبار الأساتذة من علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات في ملتقى فكري واحد على مستوى المحافظة، فضلاً عن متابعة المساجد وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بالنسبة لساحات الصلاة وصلاة التراويح، حيث أعلنت المديرية عن تخصيص 523 ساحة لصلاة التراويح طوال الشهر الفضيل و194 مسجدا للتهجد و255 مسجدا للاعتكاف.

وفيما يتعلق بقطاعي (الثقافة - الشباب)، تم التوجيه بإقامة الحفلات الرمضانية والمسابقات الدينية بقصر مديرية الثقافة وفروعها بالمراكز والمدن، وإقامة الدورات الرياضية الرمضانية بمراكز الشباب وكذا المسابقات الفنية المناسبة.

إزالة الإشغالات والباعة الجائلين

وطالب المحافظ إدارة المرور وشرطة المرافق بالاهتمام بمراقبة الطرق والمواقف وإزالة إشغالات الطرق والباعة الجائلين سواء بالشوارع أو الميادين العامة والعمل على سيولة المرور خاصة أثناء فترات الذروة.

كما أكد المحافظ اتخاذ كافة التدابير الازمة وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة انتظام عمل مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز والتأكد من انتظامها وعدم انقطاع الخدمة، مع إقامة غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفوري لها، وسرعة التعامل معها تحقيقاً للصالح العام للمواطنين.

تكثيف الحملات اليومية بجميع القطاعات

كما شدد المحافظ على الوحدات المحلية، باستمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، والتصدي للتعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وبخاصة خلال أوقات الإفطار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والإنارة.