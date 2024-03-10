من راجعين يا هوى إلى إمبراطورية ميم.. مدحت صالح في التعاون الثاني مع خالد النبوي

صوت لا تمل من سماعه، اقترن اسمه بالموسم الرمضاني، بعد ما أبدع في غناء تتر مسلسل راجعين يا هوى، العام الماضي، ليعود المطرب مدحت صالح مجددا بـ«إمبراطورية ميم» ليصبح التعاون الثاني له مع النجم الكبير خالد النبوي.

مدحت صالح في التعاون الثاني له مع خالد النبوي

أيقونة الغناء العربي مدحت صالح، الذي ارتبط اسمه بالعديد من تترات المسلسلات في السباق الرمضاني أو غيرها، كان آخرها تتر مسلسل راجعين يا هوى، الذي لاقى نجاحا كبيرا بمجرد عرضها وجاءت كلماتها على النحو التالي: «جايلكم ياللي وحشتوني وحشتوني وما فيش حاجة حتفرقنا دي صورتكم، ما فارقتش عيوني مين يبعد إحنا ما صدقنا ما صدقنا».

ولم يكن التعاون الثاني له مع النجم خالد النبوي فحسب، بل يقدم ذلك مع ذات المؤلف والمخرج لمسلسل راجعين يا هوى، وهم المؤلف محمد سليمان عبد الملك والمخرج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم

تدور قصة مسلسل إمبراطورية ميم حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، ويشاركه عدد من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، ليلى عز العرب، والعمل الدرامي من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، للمنتج تامر مرتضى.