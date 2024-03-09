هل تتشابه شخصيات مسلسل إمبراطورية ميم مع الفيلم؟.. اعرف من يجسد الأدوار

مسلسل إمبراطورية ميم يعد من الأعمال الدرامية التي ينتظرها الكثير من المتابعين، فهو يشهد أحداثا يمر بها العديد من الأشخاص في حياتهم الشخصية بعد فقدان الأحباب، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الفتاة التي يكن لها مشاعر الحب، وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته، ما يجعل الجمهور يطرح تساؤلا هل تتشابه أحداث مسلسل إمبراطورية ميم مع أحداث الفيلم؟

شخصيات فيلم إمبراطورية ميم

خلال فيلم إمبراطورية ميم كانت الفنانة فاتن حمامة تجسد شخصية تدعى «منى» فهي بعد وفاة زوجها أصبحت تتحمل مسؤولية تربية أبنائها الستة، بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، ومع كبر الأولاد تزداد مشاكلهم، ما يؤدي إلى توتر العلاقة بينها وبينهم، وكانت في نفس الوقت تقع على نحو تدريجي في قصة حب مع رجل الأعمال أحمد رأفت الدور الذي يجسده الفنان أحمد مظهر.

ربما انعكست الأدوار في مسلسل إمبرطورية ميم، إذ خلال أحداث المسلسل يقدم الفنان خالد النبوي شخصية تدعى مختار أبو المجد وهو رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الفتاة التي يكن لها مشاعر الحب، وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته أي أنه قد يؤدي دور الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

وكانت الفنانة فاتن حمامة في أحداث الفيلم أيضا تمتلك 6 أولاد، فالابن الأكبر يدعى «مصطفى» الدور الذي يجسد الفنان «سيف أبو النجا» وهو طالب بكلية الحقوق، وكان يتزعم إخوته، ويعتبر أمه هي الديكتاتورية الرأسمالية المتحكمة في الأسرة، ليقوم بثورة سلمية وانقلاب على نظام الحكم بالمنزل، أي أن ربما تتشابه شخصيته مع شخصية الفنان نور النبوي في المسلسل الذي يجسد دور «مروان» وهو الابن الأكبر للفنان خالد النبوي في المسلسل، فهو يمتلك صفات الشخص المشاغب وأيضا الشخص المعارض، وفقا لما ذكره في أحد مقاطع الفيديو التي نشرت على الصفحة الرسمية للشركة المتحدة.

أما الفنانة حياة قنديل فهي كانت تجسد دور مديحة في الفيلم، وهي طالبة بالفنون الجميلة، تحاول إذابة الفوارق بين الجنسين، أي أنه لا فرق بين ولد وبنت كلاهما إنسان، وتتصرف وترتدي ملابس الأولاد، وهي كانت ثاني أبناء الفنانة فاتن حمامة، فهي ربما تتشابه شخصيتها مع شخصية الفنانة هاجر سراج في المسلسل التي تجسد دور ابنة خالد النبوي الكبيرة.

وفي الفيلم كان ممدوح الدور الذي يجسده الفنان «أسامة أبوالفتوح» هو الابن الأصغر للفنانة فاتن حمامة، وهو طالب بمرحلة القبول الإعدادي ويعشق لعب كرة القدم ولا يفهم شيئاً من حقائق الحياة، فهو ربما تتشابه شخصيته مع شخصية منى زاهر في المسلسل، التي تجسد دور البنت الصغرى لـ«مختار أبو المجد».

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان.