كواليس كوميدية بين نور النبوي ومنى زاهر في مسلسل إمبراطورية ميم.. «صوت عبلة كامل»

«كيف يا مولاتي لا يعنيكي»، كلمات مضحكة وكوميدية، من الفيلم الكرتوني «الفارس والأميرة» وكانت من تعليق صوت الفنانة عبلة كامل، التي تسببت في إثارة إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول المشهد، ما جعل الجميع يقلده في مقاطع فيديو خاصة بهم، وكان من بينهم نور النبوي ومنى زاهر، خلال كواليس مسلسل إمبراطورية ميم.

كواليس مضحكة بين نور النبوي ومنى زاهر

مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، شاركه الفنان نور النبوي عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، إذ ظهر برفقة الطفلة منى أحمد زاهر، خلال كواليس مسلسل إمبراطورية ميم، وهما يؤديان المشهد المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للفنانة عبلة كامل.

وخلال الفيديو المتداول، ظهر شخصيتين الأميرة والتي أدت صوتها الفنانة عبلة كامل، ووصيفتها الذي أدى صوتها الفنان محمد هنيدي، «كيف يا مولاتي لا يعنيكي.. لقد سمعت أن سهيلة ابنة أبي الحكم تريده لنفسها» هكذا مثل شخصية نور النبوي شخصية الوصيفة، لترد عليه منى زاهر: «من من من؟.. تلك الممصوصة، عود الخيزران الناشف»، وكان ذلك وسط حالة من البهجة والمرح من أبطال مسلسل إمبراطورية ميم، خلال نشر هذا المقطع.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، فضلًا عن مجموعة من الوجوه الشابة، وتدور الأحداث حول «مختار أبو المجد» أب لـ6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، جميعهم تبدأ أسماؤهم بحرف الـ«ميم»، وتولى «مختار» مسؤولية تربيتهم، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتعرف على حب حياته، ويجد نفسه في حيرة كبيرة بين مشاعره ومسؤولية تربية الأبناء، خاصة عندما يبدأون التمرد عليه.