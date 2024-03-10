حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التعدد في الأعمال الدرامية، التي تقدم هذا العام، بالماراثون الرمضاني، ويأتى على رأس القائمة مسلسل إمبراطورية ميم، وأزاحت الشركة منذ قليل عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024

واقتصرت مواعيد عرض وإعادة مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024، على شبكة قنوات «dmc».

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي يوميا في تمام الساعة 10:45 مساء، بينما جاءت الإعادة 10:15 صباحا.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم لخالد النبوي

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن راوية إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

ويشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة مني زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.