نصائح لتربية الأبناء بمفردك بعد وفاة الزوجة.. دور خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم

بعد وفاة الزوجة تكون تربية الأبناء ليست سهلة على الآباء، وهذا ما حدث بالفعل مع «مختار أبو المجد» الدور الذي يجسده الفنان خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يُعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني الحالي.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، بعد وفاة زوجته من ناحيه تولي مسؤولية تربيتهم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح يجب على الآباء اتباعها في حال تربية الأبناء بمفردهم ومنها التعبير عن الرأي، حيث إن على الآباء الإنصات لأبنائهم حتى يشعروا بالطمأنينة بدلًا من شعورهم بالأوامر عليهم بشكل مستمر وفقا لما ذكره موقع «parenting» العالمي.

نصائح عند تربية الأبناء بمفردك

تعليم المسؤولية، من ضمن النصائح التي يجب على الأب اتباعها عند تربية أطفاله بمفرده، حيث من الضروري أن يتحمل الطفل جزءا من مسؤولية نفسه، بالإضافة إلى اكتشاف شغف الأبناء، إذ لكل طفل شغف أو هواية معينة يتقنها، لذلك يجب اكتشاف هذه الهواية ودعم وتشجيع الطفل بشكل مستمر.

مكافئة الأبناء، حيث عند تحقيق الطفل نجاحات متميزة أو عمل إنجازات ملموسة في حياته يجب على الأب أن يشجعه بقوة على الاستمرار في بذل كل جهد يقوم به من أجل الوصول للنجاح، وأيضا يجب تربيته على أسس دينية وأخلاقية من خلال تعليم الأطفال العبادات ومكارم الأخلاق.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل «إمبراطورية ميم» من بطولة الفنان خالد النبوي وأيضا حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان.