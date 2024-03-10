8 دول عربية أعلنت بدء شهر رمضان غدًا الاثنين.. مصر على رأسها

حيرة شديدة مصحوبة بالاشتياق سيطرت على جموع المسلمين في جميع بلدان العالم، خلال الساعات الماضية؛ انتظارًا لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم 2024، لمعرفة موعد بدء الشهر الكريم، وهل سيكون غدًا الاثنين الموافق 11 مارس، أم بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 12 مارس، ومع حالة الاشتياق هذه أعلنت عدة دول عربية رؤية شهر رمضان 2024 وبدء الشهر الفضيل غدًا الإثنين.

مصر تعلن رسميا بدء رمضان غدا الاثنين

جاءت مصر على رأس الدول العربية التي أعلنت رسميًا رؤية هلال شهر رمضان 2024 وبدء الشهر الفضيل غدًا الاثنين 11 مارس؛ إذ احتفلت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر لها يمكن متابعته عبر الضغط على هذا الرابط بإعلان رؤية هلال شهر رمضان الكريم 2024، وبدء أول أيام صوم رمضان غدًا الإثنين.

«الإفتاء»: بث مباشر للاحتفال بإعلان رؤية هلال شهر

وسبق لـ«الإفتاء» الإعلان عن إطلاق بث مباشر للاحتفال بإعلان رؤية هلال شهر رمضان 1445هـ، بعد صلاة المغرب، مشيرة إلى الانتهاء من الاستعداد لحفل رؤية هلال شهر رمضان المبارك، المُذاع عبر التلفزيون المصري، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة.

8 دول عربية تعلن بدء رمضان غدا الاثنين

وإلى جانب مصر، أعلنت عدة دول عربية أخرى رؤية هلال شهر رمضان الكريم 2024 وبالتالي بدء الشهر الكريم غدًا الإثنين 11 مارس، لتصبح الدول العربية التي أعلنت رسميًا بدء شهر رمضان غدًا الاثنين هي:

- مصر.

- السعودية.

- قطر.

- سوريا.

- اليمن.

- العراق.

- الإمارات.

- الكويت.