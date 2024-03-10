رابط بث مباشر لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2024 في مصر رسميا

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، هلال شهر رمضان 2024، بعد صلاة المغرب في السادسة والنصف مساءً، بعد غروب شمس اليوم الـ29 من شعبان.

رابط البث المباشر لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان

ويمكن متابعة استطلاع الرؤية من خلال رابط البث المباشر لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2024 في مصر رسميا، من هنــــا.

إعلان رؤية هلال شهر رمضان 1445

وأعلنت الإفتاء إطلاق بث مباشر لاحتفال دار الإفتاء المصرية بإعلان رؤية هلال شهر رمضان 1445هـ بعد صلاة المغرب على صفحة دار الإفتاء المصرية ويمكن متابعته من هنـــا.

الاستعداد لحفل رؤية هلال شهر رمضان

وأكدت الدار الانتهاء من الاستعداد لحفل رؤية هلال شهر رمضان المبارك، والمقرر إذاعته عبر التلفزيون المصري بعد قليل، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة.