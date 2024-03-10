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دراما المتحدة

موسم جديد لبرنامج «حلي ودنك» في رمضان على الراديو 9090

كتب:

أميرة عزالدين
07:23 م | الأحد 10 مارس 2024
برنامج حلي ودنك

برنامج حلي ودنك

يعود الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، بموسم جديد من برنامج «حلي ودنك» على الراديو 9090، خلال شهر رمضان المبارك. 

ويعرف البرنامج على الراديو 9090 بأسلوبه المميز في تناول موضوعات دينية وثقافية مختلفة بأسلوب سهل ومبسط، ويعد هذا الموسم هو الموسم الحادي عشر للبرنامج.

تفاصيل برنامج حلي ودنك على الراديو 9090

ويسلط برنامج حلي ودنك الضوء على أهم الموالد في محافظات مصر، ودور مصر الريادي في انتشار الإنشاد قديما وحديثا، واستضافة نخبة من المنشدين والمبتهلين.

مواعيد اذاعة برنامج  حلي ودنك

يقدم برنامج حلي ودنك طوال أيام الشهر الفضيل، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء على الهواء مباشرة.

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