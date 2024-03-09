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دراما المتحدة

«الراديو بيضحك في رمضان».. سهرات مع ألمع نجوم دراما المتحدة على 9090

كتب:

أميرة عزالدين
07:21 م | السبت 09 مارس 2024
فاطمة مصطفى- الراديو 9090

فاطمة مصطفى- الراديو 9090

تطل علينا إذاعة الراديو 9090، خلال شهر رمضان المبارك ببرنامج «الراديو بيضحك في رمضان» مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ليضفي أجواءً من البهجة والمرح على ليالي الشهر الفضيل.

تفاصيل برنامج الردايو بيضحك على 9090

«الراديو بيضحك في رمضان» برنامَج أسبوعي تستضيف فيه فاطمة مصطفى، ألمع وأهم نجوم دراما المتحدة في موسم رمضان 2024، في حوارات رمضانية مميزة تُسلط الضوء على جوانب جديدة من حياتهم المهنية والشخصية، ليتحدثوا عن تجاربهم الفنية هذا العام وذكرياتهم الرمضانية، ويشاركوا الجمهور أجواءً من البهجة والسعادة.

مواعيد إذاعة البرنامج 

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، ولمدة ساعتين، على الراديو 9090.

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بقلم أميرة عزالدين