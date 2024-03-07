«ماركة مسجلة».. برنامج عن شخصيات مصرية ملهمة على الراديو 9090 في رمضان

تقدم إذاعة الراديو 9090 طوال أيام شهر رمضان المبارك، برنامج "ماركة مسجلة" للإعلامي محمد علي خير.

أبرز 30 شخصية مصرية

يركز البرنامج على الحديث عن أبرز 30 شخصية مصرية في مجالاتهم أثروا في المجتمع المصري مابين فن وصحافة وأدب ورياضة واقتصاد وكافة المجالات.

يسلط البرنامج الضوء على مسيرة الشخصيات المصرية الملهمة التي أثرت في المجتمع المصري في مجالات مختلفة، مقدما رحلة عبر إنجازات هذه الشخصيات، وكيف تغلبت على التحديات وحققت النجاح في حياتها.

موعد برنامج ماركة مسجلة

يبث برنامج "ماركة مسجلة" الساعة 5:20 عصرًا ويعاد الواحدة والنصف صباحًا، على الراديو 9090.