قناة الناس تنقل شعائر صلاة العشاء من مسجد سيدنا الحسين كتب: يارا أشرف 07:25 م | الأحد 10 مارس 2024 قناة الناس تنقل قناة «الناس»، بثا مباشرا لشعائر صلاة العشاء من مسجد سيدنا الحسين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تذيع لحظة استطلاع شهر رمضان من مرصد القطامية (فيديو) هاني تمام عبر قناة «الناس»: رمضان شهر البركات والنفحات والخيرات من الله قناة الناس تحتفل بمرور عام على إعادة انطلاقها اليوم خريطة ومواعيد برامج قناة الناس في رمضان قناة الناس صلاة العشاء مسجد سيدنا الحسين بقلم يارا أشرف