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دراما المتحدة

قناة الناس تنقل شعائر صلاة العشاء من مسجد سيدنا الحسين

كتب:

يارا أشرف
07:25 م | الأحد 10 مارس 2024
قناة الناس

قناة الناس

تنقل قناة «الناس»، بثا مباشرا لشعائر صلاة العشاء من مسجد سيدنا الحسين.

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