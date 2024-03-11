يحرص الأهالي في مختلف محافظات مصر على معرفة مواقيت الصلاة المختلفة، خاصة موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الاثنين 11-3-2024، الذي يتزامن مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجريًا، لتحديد مواعيد السحور والإمساك.

موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الاثنين 11-3-2024

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجريًا لمحافظة بورسعيد، والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الاثنين 11-3-2024، الموافق 1 من شهر رمضان الكريم، سيكون في تمام الساعة 4:38 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في بورسعيد

وعدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان 2024 ببورسعيد، نحو 13 ساعة و8 دقائق، وموعد الإفطار في شهر رمضان في تمام الساعة 5:56 مساءً، وستزيد تدريجيًا ساعات الصيام مع زيادة ساعات النهار بمقدار دقيقة كل يومين تقريبًا.

وسيكون موعد أذان الفجر في الساعة 4:38 صباحًا، والشروق 6:06 صباحًا والظهر 12:01 مساءً، والعصر 3:24 مساءً، وموعد أذان المغرب 5:56 مساءً والعشاء 7:15 مساءً.