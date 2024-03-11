مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024، حرص كثير من أهالي المحافظة الساحلية على معرفتها للمواظبة على أداء الفروض الخمسة بالتزامن مع حلول أول أيام شهر رمضان الكريم وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال شهر رمضان بالأمس، وتشهد المساجد خلال الشهر المعظم، ازدحامًا من المصلين الذين يحرصون على قراءة القرآن واتباع سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024، مع أول أيام شهر رمضان أوضحتها هيئة المساحة المصرية، بمواعيد كل صلاة من الفرائض الخمس، وصلاة التراويح، إضافة إلى موعد السحور.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم

تنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الاثنين 11-3-2024، حسب إمساكية رمضان الصادرة من هيئة المساحة، وهي كالتالي:

- موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 4:58 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 12:21 مساءً.

- موعد صلاة العصر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 3:44 مساءً.

- موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:17 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 7:35 مساءً.

عدد ساعات الصيام

تسجل عدد ساعات الصيام طبقاً للإمساكية 13:39 ساعة في أول أيام شهر رمضان الكريم.

مطروح تستعد لشهر رمضان

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لـ«الوطن»، إنّ مطروح استعدت لاستقبال شهر رمضان بتجهيز جميع المساجد ورفع كفاءتها وعمل الصيانة اللازمة لها، وتكثيف النظافة وتهيئة جميع المساجد في مراكز ومدن المحافظة بالحمام والضبعة والعلمين ومرسى مطروح، وسيدي براني والسلوم والنجيلة، إضافة إلى سيوة، وفي داخل القرى والنجوع.