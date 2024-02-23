إمساكية رمضان 2024 الفيوم.. اعرف مواقيت الصلاة وموعد السحور والإفطار

أعلنت قسم التقاويم بالإدارة المركزية لشؤون الخرائط التابع للمساحة المصرية، إمساكية رمضان 2024 الفيوم، وذلك قُبيل أيام من انطلاق شهر الصوم، إذ بدأ العد التنازلي على انطلاق أول أيام رمضان، فيما تضمنت الإمساكية مواقيت الصلاة في رمضان 2024، فضلًا عن موعد السحور والإفطار، تيسيرًا على المواطنين في معرفة كافة الأوقات.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر، متضمنة إمساكية رمضان 2024 بمحافظة الفيوم، ومواقيت الصلاة في رمضان.

إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر

وتضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر نحو 78 محافظة ومدينة، منها 27 محافظة و51 جديدة تشمل كافة المدن الجديدة وبعض المدن القديمة، وفقًا للهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024

وتأتي مواقيت الصلاة في رمضان 2024 في محافظة الفيوم، وتحديدًا أول أيام شهر الصوم الموافق 11 مارس المُقبل كالآتي:

- يبلغ عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان نحو 13:38 ساعة.

- يبدأ السحور في تمام الساعة 2:25 بعد منتصف الليل.

- يبدأ الإمساك في تمام الساعة 4:25 فجرًا.

- موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024.. 4:45 فجرًا.

- موعد الشروق أول أيام رمضان 2024.. 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر أول أيام رمضان.. 12:07 ظهرًا.

- موعد صلاة العصر أول أيام رمضان.. 3:30 عصرًا.

- موعد أذان المغرب أول أيام رمضان والإفطار.. 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء أول أيام رمضان.. 7:19 مساءً.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2024 الفيوم

ويتراوح عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2024 بمحافظة الفيوم ما بين 13:38 وحتى 14:32 ساعة، إذ يزداد تدريجيًا بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميًا، حتى يصل إلى أطول يوم صيام في شهر رمضان 2024 وهو آخر أيام الصيام الموافق يوم وقفة عيد الفطر المبارك وتحديدًا الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، حيث يبلغ عدد ساعات الصوم فيه 14 ساعة و32 دقيقة.

إمساكية رمضان 2024

وبحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية، فإنّ إمساكية رمضان 2024 محافظة الفيوم تكون كالآتي:

استعدادات شهر رمضان 2024 الفيوم

وتكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بزيادة عدد فروع معارض أهلا رمضان 2024 في مختلف المراكز، إلى جانب افتتاح معارض كلنا واحد 2024 الرئيسية والفرعية والمتنقلة، لتوفير كافة احتياجات الأسر المصرية خلال شهر الصوم من السلع الغذائية والياميش وأدوات النظافة بتخفيضات تصل إلى 40%.