موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3-2024 أول رمضان

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الدقهلية الاثنين 11-3-2024، وساعات الصيام، وذلك بعد أنّ استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان وإعلانها أنّ الأحد 10 مارس هو المكمل لشهر شعبان، ليكون الاثنين هو أول أيام الصوم.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية

وأشارت الهيئة العامة للمساحة، إلى أنه جرى تحديد موعد أذان الفجر الاثنين 11-3-2024 في مدينة المنصورة، ليكون في الساعة 4 و42 دقيقة صباحًا، وموعد إقامة الصلاة الساعة 4 و47 دقيقة صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 4 صباحًا و22 دقيقة.

وجاء موعد السحور في الدقهلية، أول أيام رمضان 2024 في تمام الساعة 2 صباحًا و22 دقيقة.

عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان في الدقهلية

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أنه وفق إمساكية محافظة الدقهلية، سيكون عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 11-3-2024 في المحافظة 13 ساعة و38 دقيقة.