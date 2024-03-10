مؤلف مسلسل سر المسجد: نخاطب الأطفال بلغتهم بمعلومات دينية في قلب المغامرات

أكد أحمد مهدي مخرج ومؤلف مسلسل سر المسجد، أن الفكرة بدأت من خلال التطرق للحديث عن أداب المسجد للأطفال، مشددًا على أنه يتم التطرق للتعرف على أداب دخول المسجد وتعريف الأطفال الفرق بين الصلوات الجهرية والسرية.

«سر المسجد» يبسيط الأمور الدينية للأطفال

وأشار «مهدي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن الاعتماد في مسلسل سر المسجد على تبسيط الأمور الدينية للأطفال، ويتم مخاطبة الأطفال بلغتهم من الاعتماد على تطبيق «سر المسجد» والتكنولوجيا في تقديم هذه الأفكار، منوهًا بأنه يتم تقديم المعلومة الدينية في قلب المغامرات من خلال عالم أخر يحبه الأطفال، ويتم تقديم معلومات دينية في قلب المغامرات.

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاهتمامها الكبير بأعمال الأطفال خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه في فترة سابقة لم يكن هناك اهتمام بمثل هذه الأعمال.