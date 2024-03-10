أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مواعيد عرض وإعادة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024، والذي تدور أحداثه على مدار 30 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024

وجاءت مواعيد عرض وإعادة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024، كالتالي:

يكون العرض الأول لمسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في تمام الساعة الـ9 مساء على قناة on، ويكون موعد الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحا أما الإعادة الثانية تكون في الساعة 9:45 صباحا.

أبطال بيت الرفاعي

مسلسل «بيت الرفاعي» يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، وعايدة رياض، صفاء الطوخي، وملك قورة، من تأليف بيتر ميمي، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.