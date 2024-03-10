انضمام الكاتب الصحفي والناقد الفني محمد مسعود لكتاب «الوطن»

انضم حديثا الكاتب الصحفي والناقد الفني محمد مسعود، لكتاب جريدة «الوطن»، ومحمد مسعود كاتب صحفي عمل بالعديد من الصحف المصرية وشغل بها عدة مناصب، مثل رئاسة قسم الفن في جريدة صوت الأمة لمدة عامين، ورئاسة قسم الفن في جريدة الوفد «العدد الأسبوعي»، وعمل مديرا لتحرير جريدة الفجر، من أعماله مسلسل «مذكرات سيئة السمعة» عام 2010.

وصدر له مؤخرا كتاب «غير المكتوب عليهم» عن دار ريشة للنشر والتوزيع، حول قصص سينمائية وحكايات سينمائية وشهادات حية لعدد من صناع السينما والدراما.