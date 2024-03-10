انضمام الكاتب الصحفي الكبير والناقد الفني عصام زكريا لكتاب «الوطن»

انضم الكاتب الصحفي الكبير والناقد الفني عصام زكريا، لكتاب جريدة «الوطن»، تعزيزا لفريقها المميز من الكتاب والصحفيين، وإثراءً لمحتواها المتنوع.

ويعد عصام زكريا من أبرز الكتاب والنقاد الفنيين في مصر والعالم العربي، حيث يتمتع بخبرة واسعة في مجال الكتابة الصحفية والنقد الفني، وله العديد من المقالات والكتب التي تناولت مختلف القضايا الفنية والثقافية.

وهو ناقد سينمائي وباحث، كتب العديد من المقالات السينمائية لعدة مطبوعات عربية، كما نشر العديد المؤلفات عن السينما المصرية والعالمية، وترجم عن الإنجليزية والألمانية عشرات المقالات، والعديد من الروايات والكتب حول فن السينما.

وعُين عضوا في لجان تحكيم العديد من المهرجان السينمائية المحلية والدولية، كما شارك في العديد من الندوات الثقافية والبرامج السينمائية الخاصة، فضلا عن عمله في مواقع مختلفة في معظم مهرجانات السينما التي تقام في مصر.

كما تولى رئاسة تحرير مجلة «نظرة» المتخصصة في السينما المستقلة، وعمل مدرسًا بقسم السينما في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرًا بمدرسة «سمات» للسينما، بالإضافة إلى ورشة السينما الملحقة باستوديو عماد الدين وأكاديمية رأفت الميهي.