انضمام الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى الكيلاني لكتاب «الوطن»

انضم الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى الكيلاني، نائب رئيس تحرير مجلة «حريتي» مؤخرا لكتاب جريدة «الوطن».

ومصطفى الكيلاني كاتب وناقد سينمائي عمل بالعديد من الصحف المصرية والعربية منها «صوت الأمة، والمصري اليوم ، ومجلة الأهرام العربي»، كما عمل مراسلا لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، ويكتب المقالات في عدة صحف منها روزاليوسف، وحاليا يعمل نائب رئيس تحرير مجلة «حريتي»، وشارك في لجان تحكيم عدد من المهرجانات العربية، وأنتج فيلم «صول»، والذي شارك في عدة مهرجانات وحصل على جائزة مهرجان الإمارات السينمائي 2024.